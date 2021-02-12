Названа десятка крупнейших налогоплательщиков в омский бюджет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Любопытными данным поделилась налоговая служба. В ведомстве опубликовали информацию о ТОП-10 крупнейших налогоплательщиков в бюджет Омской области за 2020 год. От этих компаний поступила почти треть всех собранных налогов на территории региона.

Ожидаемо больше всех в казну отчислили уже всем знакомые компании: АО «Газпромнефть – Омский НПЗ», ПАО «Сбербанк России», АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС», АО «Территориальная генерирующая компания №11», АО «Транснефть – Западная Сибирь», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», ОАО «Российские железные дороги», ООО «Омский завод полипропилена», ООО «Омский завод технического углерода», АО «Омсктрансмаш».

Всего они заплатили в бюджет региона более 17 миллиардов рублей. Лидером стало традиционно АО «Газпромнефть – Омский НПЗ».