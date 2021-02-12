Жители омской Московки обрадовались сломанному светофору

Скорее всего, светофор скоро снова починят. Вернутся ли проблемы с пробками, не известно. Фото: пресс-служба администрации Омска

Накануне в одном из пабливок в соцсетях омич поделился неожиданной радостью. В районе Московки на улице 30-я Рабочая вечером не было пробок. В подтверждение этому он приложил скриншот с онлайн карт. Как предположил омич, свободными дороги стали из-за поломки светофора, который недавно установили в этом районе.

- Сегодня на 30 рабочей нет пробки и мосты свободны! А знаете почему? Потому что светофор сломался, и жить стало легче, - написал в своем посте омич.

В комментариях некоторые из местных жителей его поддержали. Напомним, что ранее жители Московки уже жаловались на постоянные пробки из-за нового светофора. Его работу обещали отладить так, чтобы движение тало удобнее.