Начало большого пути

Именно здесь впервые в стране возник Центр социальных инноваций (ЦИСС), который стал базой для подготовки социальных предпринимателей, создающих социально востребованные услуги. За годы работы Школа социального предпринимательства (ШСП) Омского ЦИСС выпустила больше 2000 человек, которые с успехом развивают бизнес в 23 субъектах нашей страны.

- В нашу школу социального предпринимательства приходят люди, имеющие за плечами опыт деятельности, - рассказывает руководитель ШСП и Омского ЦИСС Ирина Сербина. - Для нас было важно понять, зачем им социальное предпринимательство, которое в общем-то больших денег не дает. Наши слушатели – это особенные, неравнодушные люди, которые хотят помочь другим. Неудивительно, что особенностью школы прошлого года является большое количество наших благотворительных акций. Такая гражданская позиция наших лидеров формирует определенное отношение, в том числе и со стороны клиентов. Кроме того, мы уделяем особое внимание тому, чтобы предприниматели, которые у нас отучились, не остались один на один со своими проблемами, чтобы после окончания школы они могли прийти, а мы могли им помочь.

В ШСП приходят разные предприниматели – и те, которые уверенно чувствуют себя в бизнесе, и те, кто делает первые шаги – так называемые стартапы. Именно им и был посвящен февральский пресс-тур для омских журналистов, который организовал ЦИСС.

Красота без звука

Ольга Веретейко открыла на Левобережье свой салон красоты «Контраsт» не так давно – летом этого года. На собственные и заемные средства приобрела помещение и необходимое оборудование, сделала ремонт, собрала команду, начала работать и практически сразу ей стало ясно – для успешного ведения бизнеса необходима «изюминка», которая позволит выделиться среди конкурентов. Решение пришло само собой – одна из сотрудниц Ольгиного салона владела языком жестов глухонемых. Создать услугу для этой категории людей с ограниченными возможностями и стало той идеей, прокачать которую она пришла в Омский ЦИСС.

- Я – парикмахер и мне не хватало знаний как руководителя, поэтому я решила обратиться в ШСП, чтобы научиться как правильно вести дела, работать с коллективом, продвигать услуги салона на рынке, - поделилась Ольга Веретейко. - В Школе социального предпринимательства мою идею поддержали и очень помогли, направили мою работу в новое русло.

Аромат сибирского чая

Следующим проектом, который в ходе пресс-тура посетили омские журналисты, стал цех по купажированию и фасовке чайных напитков на основе кипрея с добавлением трав и ягод омской торговой марки «Sibirtea». Этот проект без преувеличения можно назвать по-настоящему уникальным. Его придумала и осуществляет омичка Татьяна Халина. Будучи экономистом по образованию и имея за плечами работы в банковской сфере, Татьяна в какой-то момент решила превратить свое хобби – сбор полезных трав и изготовление травяных и ягодных чаев в бизнес. Она подошла к организации своего дела профессионально: основала в маленькой таежной деревне Тарского района заготовительный пункт, а Омске помещение для фасовочного цеха. Омская предпринимательница представила свою продукцию на 23-й Международной выставке продукции для «индустрии гостеприимства» в Москве.

- К нашим стендам был проявлен большой интерес, - рассказал Татьяна Халина. – Мы заключили сразу несколько контрактов и наш сибирский чай торговой марки «Sibirtea» теперь с удовольствием пьют не только в Москве и Калининграде, но и в Германии и Италии.

Сейчас под торговой маркой «Sibirtea» Татьяна выпускает 18 наименований чаев со всевозможными купажами – малиной, брусникой, облепихой, имбирем, вишней, цитрусовыми, которые она разработала самостоятельно. Теперь в планах у предпринимательницы расширение ассортимента до 30 наименований и, соответственно, производства.

- Благодаря школе социального предпринимательства мы наконец поняли, как можно создать новые рабочие места, какую поддержку нам может оказать в этом вопросе государство, - говорит Татьяна. - В деревне, где происходит сбор сырья, мы откроем новый цех, где будут трудиться люди. Кроме того. благодаря ЦИСС я познакомилась с другими предпринимателя с которыми планируется калаборация.

Пришли на помощь в пандемию

Предпринимателя Евгения Кокорищева, который является директором швейного производства «Аксамит», трудно назвать новичком в бизнесе. 10 лет назад он организовал в Омске швейное производство, где отшивают спецодежду для представителей разных профессий. А в период пандемии это направление оказалось наиболее востребованным.

- Наши сотрудники трудились без отдыха - шили маски, одноразовые костюмы «Касперы» для работы врачей в ковидных зонах, - рассказывает Евгений Кокорищев. Он руководит «Сибирской ремесленной школой, является автором проекта «Старт» по профориентации, переобучению и занятости пенсионеров и инвалидов. – Мы не просто обучаем людей кройке и шитью, но и помогаем им адаптироваться на этом рынке, трудоустроиться.

Профессия швеи сегодня очень востребована, а образовательных учреждений, где готовят именно швей, нет. Поэтому та профориентационная работа, которую проводит Евгений, очень важна и нужна, а ЦИСС в этом ему помогает

- Поддержка от ШСП Омского ЦИССа идет постоянная, проходят семинары, курсы повышения квалификации, - говорит Евгений.

Так или иначе, но всех социальных предпринимателей, которые прошли обучение в ШСП Омского ЦИСС, объединяет одна черта – желание помогать людям и менять этот мир к лучшему. И в этом стремлении они не одиноки – Центр социальных инноваций всегда готов прийти им на помощь.