Омичей предупредили о неприятных запахах из-за неблагоприятных погодных условий

Выбросы задержатся в Омске до обеда. Фото: Алексей ФОКИН

Синоптики предупредили омичей о неблагоприятных метеоусловиях, которые установились над городом с полуночи 12 февраля. По прогнозам Обь-Иртышского УГМС, они продержатся на территории Омска примерно до 11 часов. Из-за этого выбросы могут чувствоваться сильнее. Но уже к обеду погода изменится и выбросы начнут рассеиваться.

Как уточняют синоптики, 13 и 14 февраля уровень загрязнения воздуха ожидается пониженный. Тогда же в Омск придет и существенное потепление. В день всех влюбленных прогноз погоды и вовсе обещает потепление до 0 градусов.