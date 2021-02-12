В Омской области отремонтируют 10 км «трассы смерти» за полмиллиона

Ремонтом дорог будут заниматься не только на территории города, но и в области. Власти всерьёз занялись реконструкцией проблемного направления Тюмень-Омск. На этой дороге постоянно происходят крупные аварии.

В этом году там планируют отремонтировать сразу несколько участков. Для двух,из них подрядчиков уже нашли, теперь ищут того, кто выполнит работы на третьем. Это 10-километровый участок (от 398 до 408 км). На его реконструкцию готовы потратить 503 миллиона. За эту сумму подрядчику придется поменять асфальт, обустроить обочины, новые остановки и светофоры, а также заменить водопропускные трубы. Работы должны начать в июле 2021, а закончить не позже октября 2022.

Ранее уже сообщалось о том, что для сокращения числа аварий отремонтировать нужно 50 км этой трассы.