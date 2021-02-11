Омские предприниматели получили первую региональную премию для малого бизнеса

На конкурс «Предприниматель ГОроДА» поступило порядка пятисот заявок от представителей малого, среднего бизнеса и самозанятых граждан Омской области. Жители региона сами отдавали голоса за тех, кого считают лучшими. Всего таких голосов было более 20 тысяч, а победителей среди финалистов в каждой из конкурсных номинаций определяли члены наблюдательного совета Премии. 11 февраля были определены победители

Выступая на торжественной церемонии награждения, Губернатор Александр Бурков заметил, что, не смотря на пандемию, ограничительные меры, малый бизнес региона выстоял и поступления в бюжет в 2020 году практически не уменьшились.

- Эта премия как раз и направлена на то, чтобы показать ярких предпринимателей, которые своим трудом смогли сохранить бизнес, сумели развить его, - сказал Александр Бурков. - Чтобы добиться успеха в бизнесе, нельзя останавливаться. Это как езда на велосипеде: чтобы двигаться, надо все время крутить педали.

Награды победителям вручал Александр Бурков, вице-мэр Олег Заремба, министр экономики Анна Негодуйко и омские бизнесмены. Финалистов ждут мастер-классы от опытных наставников и встреча с генеральным директором международной компании, выпускающей электронные карты-справочники. Смогут бизнесмены воспользоваться и услугами по продвижению своего товара.

Региональная премия «Предприниматель ГОроДА» учреждена Фондом поддержки предпринимательства Омской области, Омским отделением Сбербанка и региональным отделением общественной организации «ОПОРА РОССИИ» при поддержке Правительства Омской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».