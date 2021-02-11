Для обработки дорог от льда омские дорожники закупят еще 500 тонн реагентов

В Омске будут бороться с гололедом биохимией. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Для обработки дорого от наледи омские дорожники закупят 500 тонн реагентов и потратят на это 14,5 миллионов рублей. В данном случае речь идет о закупке биохимической смеси. По данным мэрии, этот реагент хорошо зарекомендовал себя в прошлом году. Он полностью растворяется при соприкосновении со снегом и льдом и минимально воздействует на обувь и мех.

В этом году на дороги Омска уже высыпали 37,2 тысячи тонн пескосоляной смеси и 681,1 тонну биохимии. По мнению главного инженера "Управления дорожного хозяйства и благоустройства" Омска Антона Глебова, эти реагенты лучше всего зарекомендовали себя для применения на омских дорогах.