В Омске таксист выследил пассажира и украл у него телефон

Таксист решил подзаработать грабежом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратился 27-летний омич. Он рассказал, что направлялся на работу, когда на него набросился неизвестный и отобрал телефон. Стоимость гаджета пострадавший оценил в 6,5 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к ограблению может быть причастен водитель такси. 22-летнего подозреваемого задержали по месту жительства, отпираться он не стал и сразу вернул украденный гаджет. Полицейские установили, что потерпевшего таксист выследил по дороге, припарковался за углом и отправился следом за прохожим, чтобы обокрасть.

По данным полиции, к ответственности омич не привлекался, но подростком стоял на учете в инспекции по делам несовершеннолетних. На него завели дело по статье за грабеж. Наказание по ней может достигать 7 лет лишения свободы