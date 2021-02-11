Омская мэрия потратит почти 1,5 миллиарда на ремонт дорог

В мэрии начали искать подрядчиков для ремонта дорог. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня мэрия объявила о начале торгов для подрядчиков на ремонт омских дорог. Пока выставили только два лота. В один из них входят улицы Почтовая, Булатова и Маршала Жукова, на ремонт которых в этом году выделят 60 миллионов, а в следующей заплатят 260. А во второй лот вошли улицы Дмитриева, 3-я Енисейская, Крупская и дублеры Лукашевича и Перелета на Левобережье. Здесь речь идет о более объемных инвестициях. В этом году подрядчик получит 149 700 000, а в следующем еще 194 миллиона 700 тысяч рублей. Мэрия планирует объявить торги еще по четырем лотам. Всего же подрядчикам готовы заплатить 1 миллиард 470 миллионов за ремонт дорог в Омске.

– Мы прогнозируем, что на ремонт городских дорог заявятся многие, в том числе и крупные омские подрядчики, которые имеют достаточное количество дорожной спецтхехники, свои собственные асфальтобетонные заводы, сертифицированные лаборатории. Возможно, что по результатам торгов образуется экономия, на которую получится отремонтировать дополнительные объекты, – сказал первый замдиректора департамента городского хозяйства мэрии Михаил Горчаков.