Количество договоров на поставку природного газа производственным потребителям увеличилось на 4%

Поставщик газа заключил (пролонгировал) порядка 1900 договоров с потребителями, это на 4% больше, чем в прошлом году. Договорными объемами газа контрагенты «Газпром межрегионгаз Омск» обеспечены полностью при условии соблюдения платежной дисциплины.

На предприятия среднего и малого бизнеса приходится 74% договоров поставки газа от общего количества. Доля договоров с социально-значимыми потребителями газа – 19% (в том числе договоры с теплоснабжающими организациями – 5%). Договоры с крупными промышленными предприятиями составляют 7%. Среди крупных потребителей «Газпром межрегионгаз Омск» – ПАО «Омскшина», МП г. Омска «Тепловая компания», ПО «Полёт», ООО «ТГКом» и ООО «Омсктехуглерод».

Договорная кампания проводится для закрепления условий отбора, гарантированной поставки, а также учета природного газа в соответствии с требованиями законодательства (Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», «Правила поставки газа в РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162).

- Газ распределен по договорам в необходимом объеме согласно заявкам потребителей. Для дальнейшего оперативного взаимодействия в настоящее время с контрагентами заключаются соглашения об организации электронного документооборота, - рассказал начальник отдела реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Дедов.