Омские ТЭЦ сократили объем расхода угля на 500 тысяч тонн

Как сообщили в компании, общий объем выбросов в атмосферу от омских ТЭЦ ежегодно снижается. За счет производственной оптимизации «ТГК-11» смогла обеспечить снижение расхода топливного ресурса. По итогам 2020 года расход угля снизился на 290,75 тыс. тонн (7,5%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расход мазута уменьшился на 0,7 тыс. тонн (6,9%).

- В 2020 году АО «ТГК-11» реализовало сразу несколько крупных проектов. Все они направлены на повышение экологической безопасности и надежности энергоснабжения региона. Благодаря внедрению новейших технологий и современного оборудования компания ежегодно сокращает объем расхода угля: за последние пять лет снижение составило почти 505 тысяч тонн. Следовательно, снижается и воздействие теплоэлектростанций на окружающую среду,- отметил генеральный директор АО «ТГК-11» Владислав Полочанский.

Поэтапное уменьшение фактических валовых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух происходит за счет технического перевооружения основных производственных фондов. В 2020 году проведено техническое перевооружение электрофильтра котлоагрегата №3 на ТЭЦ-5, которое позволило повысить степень очистки дымовых газов до 99,5%. В целом на реализацию среднесрочной инвестиционной программы 2020 года компанией направлено почти 1,7 млрд рублей.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в регионе, все ремонтные работы в межотопительный период были выполнены в полном объеме. На теплоэлектростанциях, входящих в состав АО «ТГК-11», проведены ремонты основного и вспомогательного оборудования, котлов и турбин, произведена замена поверхностей нагрева котлоагрегатов. На ремонтную программу компанией направлено более 1,5 млрд рублей.

В 2020 году реализовано сразу несколько ключевых проектов, которые позволили повысить эффективность работы генерирующего оборудования: проведены капитальные ремонты паровых турбин на ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5, на последней также завершилась модернизация градирни №3 и техническое перевооружение трубопроводов пара высокого давления от котлоагрегатов № 6,7 для снабжения паром турбины № 4.

Отчетность опубликована на сайте АО «ТГК-11»