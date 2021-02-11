Компания «Омск РТС» сообщила о проведенных ремонтах тепловых сетей

В целом за 2020 год проведен капитальный ремонт 4,328 км трубопроводов, восстановление и реконструкция теплоизоляционного покрытия надземных трубопроводов тепловых сетей протяженностью 2,212 км. В межотопительный период 2020 года выполнен ремонт на 9 участках трубопроводов по улицам: 3-я Транспортная, 4-я Линия, Заозерная, Химиков, Съездовская, Красногвардейская, Свободная, Волгоградская, пр. Космический. Проведено 250 гидравлических испытаний тепловых сетей для выявления слабых участков и подтверждения планов капитального ремонта. Выявлено и устранено 340 дефектов на трубопроводах тепловых сетей.

В рамках инвестиционной программы были реализованы технически сложные и финансово-затратные проекты:

- первый этап строительства подающего трубопровода Центрального луча ТЭЦ-3;

- техническое перевооружение участка теплотрассы по ул. 1-я Индустриальная;

- строительство последних миль на ряд новых объектов;

- техническое перевооружение участка теплотрассы «Северного» луча от ТЭЦ-5;

- замена контрольно-измерительных приборов и светового ограждения дымовой трубы №2 Кировской районной котельной;

-реконструкция мазутного бака № 1 Кировской районной котельной.

Кроме того, АО «Омск РТС» в 2020 году завершены работы по подключению новых объектов: трех многоквартирных домов ЖК «Волна» по Б. Архитекторов - №№ 1Б, 1В, 1Г, многоквартирных домов №19 по ул. Перелета и №127 по ул. Звездова, офисного здания по адресу наб. Тухачевского, 18 и второй очереди ТК «Триумф» по адресу ул. Березовского, 19, здания Омского областного Суда и Управления судебного департамента в Омской области по адресу ул. Туполева, 12, детского сада по ул. Лисицкого, 5Б в Кировском округе и детского сада по ул. 21-я рабочая, 60А в Октябрьском округе города Омска.

На 2021 год запланировано дальнейшее проведение мероприятий, направленных на снижение тепловых потерь и повышение надежности теплоснабжения.

«Несмотря на особый режим и сложную эпидемиологическую ситуацию в 2020 году, все ремонтные работы были завершены в срок. Компания первая среди ресурсоснабжающих организаций города получила паспорт готовности к отопительному сезону 2020-2021 гг. План капитальных ремонтов тепловых сетей выполнен на 100%. Мероприятия, реализованные в рамках инвестиционной программы, позволили подключить новые социальные и жилые объекты и повысить надежность и качество теплоснабжения города Омска», - отметил генеральный директор АО «Омск РТС» Владимир Дмитриев.

Полный текст отчета за 2020 год опубликован на сайте «Омск РТС».