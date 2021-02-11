Под Омском водитель фуры больше суток провел на морозе

Водителю фуры помогли отогреть автомобиль и продолжить путь. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Аномальные морозы в Омской области застали одного из дальнобойщиков в пути. Он застрял в Омской области на дороге Челябинск-Новосибирск. Мужчина на автомобиле марки «Фредлайнер» остановился на обочине еще вчера. Больше суток он не мог завестись, потому что в баке перемерзло топливо.

Спасли его сотрудники ДПС во время рейда. Они заметили одинокую фуру решили узнать, что произошло. Отогрев замерзшего водителя в служебном автомобиле, полицейские вызвали службу отогрева. Они оперативно прибыли а место и помогли сова завести машину.

В пресс-службе полиции напоминают, что о ЧП на дороге следует сообщать в полицию или экстренные службы, а водителям рекомендуют без необходимости не отправляться в дальние путешествия во время морозов.