За последние сутки в Омской области коронавирусом заразились 146 человек

В Омской области наметилось снижение темпов заражаемости коронавирусом. Фото: Иван МАКЕЕВ

По последим данным минздрава в Омской области заразились коронавирусом 146 человек. На амбулаторном лечении будут 105 из них, а в госпитали отправили 41 пациента. За все время наблюдений в регионе зафиксировали уже 39 006 тысяч заражений.

Выздоровевшими с начала пандемии считают 26 803 омича. За последние сутки это число увеличилось на 283. Уже несколько дней количество выздоровевших существенно превышает количество заразившихся.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни омичей. За последние сутки скончались 5 человек. Всего с начала наблюдений в Омской области зафиксировали 1 136 летальных исходов.

География распространения новых случаев заражения: Омск – 102, Полтавский район – 8, Омский район – 7, Тюкалинский район – 5, Большеуковский район – 4, Исилькульский, Калачинский, Любинский районы – 3, Большереченский, Горьковский, Кормиловский, Марьяновский, Москаленский, Называевский, Павлоградский, Русско-Полянский, Таврический, Черлакский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.