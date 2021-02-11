Пьяный омич хотел встретиться с бывшей учительницей, но обматерил полшколы и попал в полицию

Дебошира пришлось догонять. Он пытался сбежать от росгвардейцев.

Омич собирался навестить бывшую школьную учительницу, но отправился туда пьяным. Его учительницы в этот день на месте не оказалось и навстречу ему вышла замдиректора. Заметив, что омич пьян, замдиректора отказалась пропускать его дальше. Это разозлило недавнего выпускника, он стал нецензурно выражаться в отношении всех преподавателей. Замдиректора испугалась неадекватного поведения бывшего ученика и вызвала Росгваридию.

Когда сотрудники прибыли на вызов, дебошир попытался сбежать, но его задержали. Им оказался 18-летний выпускник школы. Парня доставили в полицию для дальнейших разбирательств.