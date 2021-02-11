Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Пьяный омич хотел встретиться с бывшей учительницей, но обматерил полшколы и попал в полицию

Задержали его сотрудники Росгвардии
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Дебошира пришлось догонять. Он пытался сбежать от росгвардейцев.

Дебошира пришлось догонять. Он пытался сбежать от росгвардейцев.

Омич собирался навестить бывшую школьную учительницу, но отправился туда пьяным. Его учительницы в этот день на месте не оказалось и навстречу ему вышла замдиректора. Заметив, что омич пьян, замдиректора отказалась пропускать его дальше. Это разозлило недавнего выпускника, он стал нецензурно выражаться в отношении всех преподавателей. Замдиректора испугалась неадекватного поведения бывшего ученика и вызвала Росгваридию.

Когда сотрудники прибыли на вызов, дебошир попытался сбежать, но его задержали. Им оказался 18-летний выпускник школы. Парня доставили в полицию для дальнейших разбирательств.