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Мэрия поменяет перевозчиков на проблемных маршрутах №51 и №64

С начала года омичи постоянно жаловались на их плохую работу
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Как будут ходить маршрутки, пока ищут новых перевозчиков, не известно.

Как будут ходить маршрутки, пока ищут новых перевозчиков, не известно.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Огромное недовольство у омичей вызывала работа 51 маршрутки, которую омичи просто не могли дождаться. Тогда мэрия провела проверку и выяснила, что на маршруты выходит гораздо меньше автобусов, чем должно.

Сейчас стало известно, что ситуация на маршруте так и не наладилась. Из-за этого мэрия приняла решение расторгнуть договор с перевозчиком, обслуживавшим этот маршрут. Такая же участь постигла и предпринимателя, обслуживавшего маршрут №64, по результатам проверки там выявили те же проблемы, что и на 51-ом.

- Маршруты №51 и №64 сначала года обслуживаются новыми перевозчиками. И уже с первых чисел января на их работу поступают жалобы от пассажиров. В январе специалисты департамента проверяли работу автобусов на маршрутах, выявляли нарушения, с перевозчиками велась претензионная работа. Но поскольку нарушения не были устранены в срок, мы в одностороннем порядке расторгаем контракты. Коммерческие перевозчики должны соблюдать условия контракта, транспорт должен работать для горожан понятно и предсказуемо. Также хочу добавить - для работы на маршрутах №51 и №64 в ближайшее время будут определены новые перевозчики, в соответствии с действующим законодательством, - рассказал исполняющий обязанности директора департамента транспорта Вадим Кормилец.