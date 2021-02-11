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Омичи снова пожаловались на закрытые в морозы теплые остановки

Люди не могут попасть в них уже месяц
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Остановки снова стоят закрытыми.

Остановки снова стоят закрытыми.

Фото: ВКонтакте

С приходом холодов в Омске снова стал актуальным вопрос с теплыми остановками. Ждать транспорт гораздо лучше внутри павильона, когда на улице -30. Но вот жителям улицы Завертяева этого сделать не удается.

- Остановка Детский сад. На улице -35! Люди мерзнут на улице, теплые остановки поставлены и "функционируют" уже месяц, но они закрыты! Работников нет, картонки лежат с первого дня, - написал один из местных жителей в соцсетях.

В комментариях омичи шутят, что никто не обещал открывать остановки, их обещали только установить. Уже не первый раз горожане жалуются на закрытые павильоны теплых остановок.