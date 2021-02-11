От 0 до -30: омичей ждут очередные температурные качели

На следующей неделе омичей снова ждут температурные качели. Фото: Василий Вахрин

Не успеют омичи пережить несколько аномально холодных ночей и насладиться потеплением, как в регион снова придут холода.

Синоптики обещают на следующей неделе резкие перепады температур. Так в воскресенье, 14 февраля, в день всех влюбленных потеплеет до 0 градусов. Тепло продержится еще пару дней, а потом начнет холодать, и уже к четвергу ночью температура снова опустится до -30 градусов. По долгосрочным прогнозам синоптиков, морозы продержатся несколько дней и спадут к следующему воскресенью.

Из-за осадков и резкого перепада температур омичам советуют быть аккуратными на дорогах, а также вблизи высотных домов, с крыш которых могут падать сосульки и сходить снег.