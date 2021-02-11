В Омской области пьяный водитель на «Запорожце» влетел в самодельную мотоповозку

Инцидент произошел прошлым летом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария со смертельным исходом произошла прошлым летом на дороге между поселками Драгунским и Алексеевским в Любинском районе.

34-летний местный житель сел пьяным за руль своего «Запорожца». В какой-то момент он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и влетел в двигавшийся навстречу мотокультиватор с самодельным двухколесным прицепом.

После случившегося виновник происшествия, оставив пострадавшего в опасности. В итоге последний умер, а водителя «Запорожца» судили.

– Суд назначил виновнику аварии наказание в виде 6,5 года колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, по инициативе прокуратуры района судом вынесено частное постановление в адрес начальника ОМВД России по Любинскому району за допущенные недостатки в работе отделения ГИБДД по проведению профилактической работы в сфере безопасности дорожного движения.