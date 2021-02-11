В Большеречье открылась «Усадьба сибирского татарина»

Его открытие прошло торжественно 10 февраля при участии делегации из Республики Татарстан и субъектов Сибирского Федерального округа во главе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан Василем Шайхразиевым.

Комплекс «Усадьба сибирского (бухарского) татарина»расположен в селе Уленкуль Большереченского района и реализован при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества и Правительства региона. Грантовая поддержка проекта татарской национально-культурной автономии Омской области «Маданият» составила 3 млн рублей. В торжественных мероприятиях сегодня приняла участие делегация Республики Татарстан во главе с заместителем премьер-министра Василем Шайхразиевым и общественных организаций Сибирского федерального округа.

В Уленкуле состоялось возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза, военного корреспондента Мусы Джалиля, имя которого носит школа в этом селе. 15 февраля исполняется 115 лет со дня рождения советского поэта и журналиста. В церемонии возложения участвовали представители Правительства Омской области. Гостям провели экскурсию по школе, школьным краеведческим музеям (их три), пригласили на открытый урок татарского языка у дошкольников.

Создание этнографического комплекса «Усадьба сибирского (бухарского) татарина» в Уленкуле ещё один шаг в качественном улучшении жизни сельских жителей Омского Прииртышья, отмечалось на торжественном открытии. В рамках данного проекта предполагается объединить в единую сеть имеющиеся элементы традиционной материальной и духовной культуры сибирских татар: жилые и хозяйственные постройки, ремесла, одежда, кухня, фольклор. Планируется, что комплекс станет местом посещения туристов с погружением в национальную среду. Это предполагает переодевание в национальную одежду, игровую и культурную программу, спортивные состязания, участие в мастер-классах по выпечке блюд национальной кухни, рыболовство, сбор ягод, грибов и трав (в зависимости от сезона), обучение народным ремеслам. При этом происходит непосредственное общение туристов и местных жителей – носителей определенной культуры.

Гости из Татарстана порадовались, что в нашем регионе бережно относятся к сохранению национальной татарской культуры, языка и уклада жизни. Глава Большереченского района Василий Майстепанов уверен, что этот туристический комплекс будет пользоваться популярностью у жителей региона.