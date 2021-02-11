Омские полицейские помогли добраться до больницы 2-летнему малышу с батарейкой в носу

Экипаж ГИБДД помог родителям быстро довезти ребенка до больницы.

Накануне омские полицейские помогли спасти жизнь маленькому омичу. Накануне вечером сотрудники Госавтоинспекции дежурили на улице 7-я Северная, когда к ним за помощью обратился водитель. Мужчина выглядел очень взволнованным и сообщил, что у него в машине находится 2-летний сын, которому срочно нужна помощь медиков. оказалось, что малыш вынул батарейку из игрушки и засунул в ноздрю. Родители решили сами отвезти ребенка в больницу, но по дороге ему стало хуже, малыш начал задыхаться.

Сотрудники ГАИ согласились сопроводит омичей в больницу с включенными проблесковыми маячками. Как сообщили в пресс-службе полиции, ребенка оперативно удалось доставить в больницу. Медики вынули батарейку из носа малыша. Теперь его жизни ничего не угрожает.