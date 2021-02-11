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Омские полицейские помогли добраться до больницы 2-летнему малышу с батарейкой в носу

Ребенок чуть не задохнулся, но его вовремя передали медикам
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Экипаж ГИБДД помог родителям быстро довезти ребенка до больницы.

Экипаж ГИБДД помог родителям быстро довезти ребенка до больницы.

Накануне омские полицейские помогли спасти жизнь маленькому омичу. Накануне вечером сотрудники Госавтоинспекции дежурили на улице 7-я Северная, когда к ним за помощью обратился водитель. Мужчина выглядел очень взволнованным и сообщил, что у него в машине находится 2-летний сын, которому срочно нужна помощь медиков. оказалось, что малыш вынул батарейку из игрушки и засунул в ноздрю. Родители решили сами отвезти ребенка в больницу, но по дороге ему стало хуже, малыш начал задыхаться.

Сотрудники ГАИ согласились сопроводит омичей в больницу с включенными проблесковыми маячками. Как сообщили в пресс-службе полиции, ребенка оперативно удалось доставить в больницу. Медики вынули батарейку из носа малыша. Теперь его жизни ничего не угрожает.