УФАС: Дублер в Омске за миллиард строила фирма с подложными документами

На ремонт дороги власти построили 1 миллиард рублей. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Стали известны неожиданные подробности строительства дублера улицы 70 Лет Октября. Оказывается, для победы в торгах на привлекательный лот компания ООО "Стройтраст" предоставила подложные документы. Такое заявление сделали накануне в УФАС по Омской области. Фирма указала в заявке, что имела опыт строительства дороги в Москве. Однако на момент подачи документов этой магистрали даже еще не было. Антимонопольщики даже судились по этому поводу.

- Чтобы победить в торгах, фирма представила недостоверные сведения об имеющимся опыте выполнения работ по ремонту дороги. Они показали договор с московской фирмой. Мы доказали, что он поддельный. Мы работали и с УФНС по Омской области – оплат по договору ремонта дороги не было. Мы запрашивали структуры Москвы. Когда мы спросили у организации о том, где эта дорога, нам указали, что участок дороги находился в Тверской области. На момент якобы ремонта этой дороги даже еще не было, – сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя омского УФАС Татьяна Шмакова.

Тем не менее, компания все же получила право на строительство дублера на Левом Берегу. К дороге у омичей неоднократно возникали претензии. Главная - она получилась очень узкой. Заявления УФАС в мэрии Омска пока никак не прокомментировали.