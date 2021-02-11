"Ребенок ее даже не узнает": В Омске суд после трех лет воспитания решил забрать дочь у отца и отдать ее матери

Отец три года растил дочь в любви и заботе, а теперь ребенка хотят отдать матери, которую девочка даже не помнит. Фото:vk.com/valentienko83

В Омске договориться о месте жительства ребенка не могут договориться бывшие супруги, которые теперь стали практически заклятыми врагами. По версии отца девочки, мать отказалась от дочери, когда той два исполнился год и несколько лет после совсем не участвовала в ее жизни.

- Живет за счет пособия на дочь, (иных подтвержденных доходов нет.) Не "контактировала" с ней 20 месяцев, ни звонка, ни привета, и только к трем (!) годам активизировалась, что бы отобрать ребенка, имея корыстные планы на получение алиментов и пособие на детей, - рассказывает отец.

Мать в свою очередь утверждает, что хотела общения с дочерью, но бывший супруг запрещал. Теперь девочка совсем не помнит мать. Органы опеки не в первый раз пытаются забрать ребенка и передать матери, ведь так решил суд, но ребенок к матери идти отказывается. Пока 3-летняя девочка остается с отцом, но история еще не закончена.

Есть заключение психолого-психиатрической экспертизы, которая установила, что связь между матерью и дочерью утрачена, также отец девочки говорит, что мать била ребенка еще в младенчестве. Несмотря на это суд все же решил, что жить ребенку лучше с матерью.