В Омской области сельчане наворовали овец на полмиллоина рублей

Одному из подсудимых удалось договориться с потерпевшими мирно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Исилькуле состоялся суд над двумя приятелями, которые воровали овец. Следователи установили, что молодые люди ездили по селам и ночью воровали овец и баранов в подворьях, где были проблемы с освещением. Животных они забивали, а мясо продавали на местном рынке. Общий ущерб составил 560 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры, подозреваемые признали свою вину в полном объеме. Двух сельчан приговорили к 2 годам и 8 месяцам и к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Третьего соучастника отпустили. Он принимал участие только в одном похищении и возместил причиненный ущерб потерпевшему. С учетом его мнения, уголовное дело в отношении третьего сельчанина прекратили.