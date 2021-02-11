В Омской области с путей сошли три грузовых вагона

Пострадавших среди людей после ЧП нет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздней ночью накануне, 10 февраля, на одной из станций в Омской области сошли с рельсов сразу несколько вагонов. Все произошло в 2:20 на станции Колония Омского региона Западно-Сибирской железной дороги. Там три вагона из грузового состава сошли с рельсов и повредили габариты соседних путей.

Как уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, пострадавших из-за ЧП нет. На месте сразу приступили к работам железнодорожники и восстановительная техника. Из-за инцидента задержался в пути поезд №2 Москва-Владивосток, который должен проезжать Омск.