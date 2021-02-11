Курьер вез 2 килограмма амфетамина в Омск, но попал в тюрьму на 8 лет

Омичу уже вынесли приговор в соседнем регионе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летом 2020 года отчаянный омич отправился в Москву, чтобы купить почти 2 килограмма амфетамина на продажу. Он удачно добрался до столицы, купил товар и почти вернулся обратно, когда его задержали.

В машине "Mitsubishi Lancer", где омич ехал как пассажир полиция обнаружила более 1,9 килограммов наркотиков, рассказали в пресс-службе тюменской прокуратуры. Еще 200 грамм запрещенных веществ нашли в съемной квартире задержанного. Дело рассматривали в тюменском суде. Неудавшемуся наркокурьеру дали 8 лет колонии строгого режима за покушение на сбыт психотропных веществ в особо крупном размере.