«Адская давка»: В омском вузе после выхода с удаленки у гардероба образовалась толкучка студентов

По мнению учащихся, заразиться в такой толпе коронавирусом проще простого Фото: ВКонтакте

С 8 февраля все омские вузы вышли с дистанционного обучения. Все студенты теперь посещают занятия очно. В медицинском университете исключение сделано лишь для общих лекций. Они проводятся в электронном виде удаленно. Однако даже в таком формате обучения скопления студентов в вузе избегать не удается. Об этом сообщают сами учащиеся. В соцсетях появилось фото огромной толпы студентов у гардероба. Автор поста недоумевает:

- А что сегодня произошло в гардеробе? Почему была такая адская давка, что от входа до лестницы дорога занимала 20 минут..., - сообщил подписчик группы.

В комментариях к фото сами же студенты вуза пишут, что заразиться коронавирусом в такой столпотворении проще простого.