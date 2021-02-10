В Омск придут 40-градусные морозы

Ощутимое потепление придет в Омск только на следующей неделе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Погода в Омске продолжает удивлять резкими перепадами не только дорожных рабочих, которым постоянно приходится бороться с последствиями снегопадов, но и обычных горожан. В регионе вновь прогнозируют аномально низкие ночные температуры.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС прогнозируют до -40 градусов при прояснения в ночь на 11 февраля. Холодные ночи будут в регионе еще два дня, правда температуры будут не такими низкими, в районе -30..-37 градусов. Днем воздух прогреется примерно до -25 градусов. Значительное потепление и обильные осадки ждут омичей на следующей неделе.