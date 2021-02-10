В Омской области таксисты скрутил воришку, ограбившего магазин

Задержать грабителя помогли водители такси. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В селе Лузино в Омской области мужчина без определенного места жительства пытался ограбить продуктовый магазин.

Он зашел в помещение, закрыл дверь на щеколду и двинулся в сторону прилавков. Продавец, находившаяся в этот момент в зале, испугалась, схватила коробку с деньгами и попыталась сбежать. Бездомный нагнал ее у входа, повалили на землю и потребовал деньги. Выручить ему удалось немного, в коробке оказалось всего 1 100 рублей. Вор все равно попытался сбежать с ними.

В этот момент продавец обратилась к двум водителям такси, оказавшимся неподалеку, за помощью. Они и поймали бездомного, задержав его до приезда полиции, уточнили в пресс-службе полиции. Задержанный уже ранее судим за аналогичные преступления, теперь на него снова завели уголовное дело за грабеж.