Стало известно, кто сменит Анну Статву на посту замминистра культуры Омской области

Новым замминистра культуры Омской области стала Светлана Бакулина.

Напомним, на днях стало известно об отставке заместителя министра культуры Омской области Анны Статвы. Теперь уже бывшая чиновница сообщила, что приняла решение уйти с поста еще в декабре.

В среду, 10 февраля, на заседании облправительства эту отставку приняли и назначили на должность нового человека – Светлану Бакулину, сообщает пресс-служба регионального минкультуры.

СПРАВКА:

Светлана Дмитриевна Бакулина родилась в 1973 году. Окончила филфак Омского педуниверситета. С 2003 года работала на кафедре теории и истории культуры (сейчас – кафедра литературы и культурологии) Омского государственного педагогического университета. С 2005 по 2007 год обучалась в аспирантуре Российского института культурологии по направлению «Теория и история культуры». Защитила кандидатскую диссертацию и получила ученую степень кандидат культурологии. В 2010 году защитила ученое звание «доцент».

Светлана Бакулина является автором монографии «Аксиосфера региона: опыты трансляции и способы репрезентации культуры места (на материале южных регионов Западной Сибири)» (Омск, 2016), более ста научных и учебно-методических работ, в том числе посвященных вопросам региональной культуры, межкультурным коммуникациям, национальной и культурной политики, созданию культурного бренда региона, актуальным стратегиям развития современных территорий.

Светлана Бакулина – создатель и руководитель программы дополнительного образования «Школа краеведения и экскурсоведения» (2016-2021). Разработчик пешеходных и велосипедных экскурсионных маршрутов по городу Омску и Омской области.

С 2018 года является членом жюри регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии в сфере туризма». Автор путеводителя по Омску «Нескучными тропами: омский взгляд» (2018); руководитель авторского коллектива по написанию путеводителя «Омские окраины. За пределами исторического центра» (2019), автор путеводителя по Омску «Неформатный Омск» (2020). Все путеводители были признаны лучшими на всероссийской премии «Маршрут года». Учредитель и председатель ОРОО «Ассоциация гидов-экскурсоводов Омской области», основным направлением которого является подготовка квалифицированных кадров для сферы туризма, разработка и реализация экскурсий по Омску и муниципальным районам.

В 2020 году проект ОРОО «Омский велотрип как культурно-познавательный проект для жителей Омской области, стремящихся к получению знаний об активном образе жизни и сбережении здоровья» получил грант Фонда президентских грантов. В 2021 году маршрут «Путешествию к озеру Ульжай», разработанный и реализованный с участием Светланой Бакулиной, взял Гран При всероссийской туристской премии «Маршрут года».

Замужем, имеет дочь.