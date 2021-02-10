125 заразившихся за сутки: темпы распространения коронавируса в Омской области начали снижаться

Количество зараженных резко снизилось. Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Омской области коронавирусом заразилось 125 человек. Из них на домашнем лечении остались 71 человек, а 54 отправились на лечение в больницы. Всего за время пандемии в Омской области зафиксировали 38 860 пациентов.

Выздоровели за сутки 284 человека. За все время наблюдений в регионе зафиксировали 26 520 случаев выздоровления.

К сожалению, за сутки вирус унес жизни 4 человек. Теперь в печальном списке погибших числится 1 131 человек.

Случаи заражения коронавирусом в районах области: Омск – 93, Большереченский, Называевский, Нововаршавский районы – 5, Омский район – 4, Седельниковский район – 3, Крутинский, Муромцевский, Павлоградский районы – 2, Колосовский, Таврический, Тарский, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.