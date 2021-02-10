Омская область и Татарстан продолжат сотрудничество

В нашем регионе сейчас находится делегация во главе с заместителем премьер-министра Республики Татарстан, председателем Национального Совета Всемирного конгресса татар Василем Шайхразиевым.

В состав делегации вошли руководители татарских общественных организаций Сибирского федерального округа.

В Правительстве Омской области состоялось обсуждение перспектив межрегионального сотрудничества и дружественных отношений со Всемирным конгрессом татар.

Приветствуя гостей на многонациональной омской земле, Александр Бурков отметил, что Омская область является общим домом для представителей более 120 национальностей. В регионе проживает большая - порядка 40 тысяч человек - татарская община. Активно работают национальные общественные организации, татарские центры при учреждениях культуры.

- В условиях пандемии общественные организации активно включились в волонтерскую деятельность. К примеру, национально-культурная автономия «Маданият» активно включилась в общую систему поддержки многодетным семьям, малообеспеченным гражданам и организовала акцию по раздаче социальных продуктовых наборов жителям восьми сельских районов области, - отметил Александр Бурков. – Значима роль общественных организаций и в культурной жизни региона, в проектах, связанных с празднованием 75-летия Победы в Великой отечественной войне. Эти примеры говорят о продуктивности нашего взаимодействия и успешном развитии диалога национальных культур.

Губернатор Александр Бурков выразил уверенность, что проведение в Омской области встречи актива татарских общественных организаций Сибири будет способствовать появлению новых социальных инициатив и укреплению дружбы между регионами.

В свою очередь Василь Шайхразиев поблагодарил Александра Буркова за внимание к татарской общине и оказываемую поддержку.

- С первых минут нашей встречи хотел бы передать вам большой привет от Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с пожеланиями Омской области процветания и здоровья всем жителям. Пандемия научила нас ценить здоровье, жёстко закрыла нас в границах своих регионов, но при этом нам ни в коем случае нельзя останавливать всю нашу работу, - обратился Василь Шайхразиев к Александру Буркову.

За последние годы удалось значительно укрепить сотрудничество между Татарстаном и Омской областью. В 2019 году Губернатор Александр Бурков и Президент Татарстана обновили межрегиональное Соглашение по укреплению сотрудничества в экономической, культурной, социальной и иных сферах. Сегодня в ходе рабочей встречи стороны выразили уверенность, что после пандемии экономические связи смогут развиваться ещё большими темпами, и регионы выйдут на новый уровень взаимовыгодных экономических отношений.

Свидетельством тому и высокий поток пассажиров на авиарейсах из Казани в Омск. Три года назад прямое авиасообщение со столицей Татарстана стало одним из первых направлений субсидируемых межрегиональных маршрутов. Этот авиарейс пользуется у пассажиров неизменным спросом. Подтвердил это и заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, прибывший в Омск самолётом из Казани.

- Это говорит о том, что у нас уже выстроены тесные экономические связи, деловые контакты. Есть ещё и родственные связи. – Отметил Александр Бурков. - Запущенная в работу программа развития межрегиональных отношений будет способствовать их расширению.