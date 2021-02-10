Заснеженные дороги ведут к срыву графика вывоза мусора – регоператор «Магнит»

По законодательству расчистка придомовой территории и контейнерных площадок от снега входит в обязанности управляющей компании, если площадка находится на придомовой территории или органа местного самоуправления — если площадка находится на земельном участке, принадлежащем органу местного самоуправления.

Однако возчики нередко оказываются в ситуации, когда подъезд к контейнерной площадке или даже к населенному пункту, оказывается занесен снегом и оказать коммунальную услугу не представляется возможным. В случаях, когда ненадлежащая уборка снега не позволила мусоровывозящей технике забрать ТКО, весь объем накопленных на контейнерной площадке отходов будет вывезен, как только появится доступ к ним.

«Логисты направляют в ДГХ адреса контейнерных площадок, к которым невозможно подъехать из-за снега ежедневно. Управление дорожного хозяйства и благоустройства старается расчищать подъездные пути, но не всегда эта работа проводится качественно и вовремя. Также не все УК и ТСЖ уделают очистке контейнерных площадок от снега должное внимание. Просим организации, осуществляющие управление жилым фондом, органы местного самоуправления принять оперативные меры для расчистки территорий дворов, подъездных путей и межмуниципальных дорог, так как несвоевременная очистка снега ведёт к сбою графиков вывоза ТКО», - пояснили в пресс-службе регионального оператора.