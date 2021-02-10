Зачем нужно заключать брачный договор

В настоящее время в связи с увеличением количества совершаемых сделок с недвижимостью, обращений за получением кредитов на приобретение жилья, автомобилей и прочего имущества, актуальным является вопрос о распределении указанного имущества между супругами, если оно приобретено в браке. Зачастую именно имущественные споры становятся камнем преткновения для супругов, которые могут привести и к расторжению брака. По общему правило все имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. То же самое касается и долговых обязательств, принятых на себя одним из супругов.

Нередко происходит ситуация, когда один из супругов продает жилое помещение, например, подаренную ему до заключения брака квартиру, с целью приобрести другое жилое помещение для своей семьи. В этом случае, по общему правилу новая квартира будет считаться совместно нажитым в период брака имуществом и, соответственно, в случае развода, каждый из супругов будет иметь право на ее половину. Бесспорно, в случае несогласия один из супругов может обратиться в суд с целью определения долей в общем имуществе супругов в зависимости от вложения личных денежных средств. Однако это повлечет за собой финансовые и временные затраты.

Действующее законодательство предусматривает возможность для супругов заранее договориться о судьбе совместно нажитого имущества в случае расторжения брака путем заключения брачного договора. Такой договор регулирует имущественные права и обязанности супругов на период брака и в случае его расторжения, и подлежит нотариальному удостоверению. Брачный договор может быть заключен супругами либо лицами, намеревающимися вступить в брак, как в отношении имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Отметим, что брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность супругов, регулировать личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей, содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат законодательству.

Таким образом, благодаря такому правовому механизму, как брачный договор, супруги могут договориться о том, какое имущество будет считаться личным имуществом каждого супруга, какое перейдет в собственность каждого из них в случае развода, как будут распределены долговые и иные финансовые обязательства. Кроме того, наличие брачного договора, возможно, исключит необходимость представления нотариально удостоверенного согласия супруга при отчуждении или приобретении имущества, а также избавит стороны от споров и судебных разбирательств.

Петрова Юлия Олеговна - помощник нотариуса