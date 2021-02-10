«Росводоканал Омск» рассказал об оплате потребителей в 2020 году

Долги всех категорий абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 января 2021 года превысили 880 млн рублей.

Общая сумма задолженности юридических лиц увеличилась на 16,9% и составила на начало текущего года 201 млн рублей. Высокую платежеспособность показали предприятия бюджетов всех уровней. Свои обязательства не исполнило только МП г. Омска «Тепловая компания».

Прирост задолженности отмечается по группе потребителей «УК и ТСЖ», которые на 46% увеличили долги перед поставщиком коммунальных услуг. В числе злостных должников можно отметить ООО «Коммуналсервис».

Размер задолженности населения по состоянию на 1 января 2021 года превысил 503 млн рублей, что на 55 млн рублей выше, чем год назад. Долги жителей многоквартирных домов составляют 468 млн рублей, а частного сектора – 35,2 млн рублей.

Для стимулирования оплат потребителей - физических лиц в 2020 году на предприятии проводили акции «Кубометр в подарок» и «Оплати долги без пени».

- В 2021 году мы планируем как мероприятия, направленные на стимулирование оплат потребителей, так и комплекс претензионно-исковых мер в виде досудебной и судебной работы. В связи с окончанием моратория возобновим применение штрафных санкций за просрочку платежей, - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

«Росводоканал Омск» призывает абонентов к своевременной оплате потребленных ресурсов и напоминает, что в сложной ситуации любой потребитель может обратиться за оформлением индивидуального графика погашения долгов.