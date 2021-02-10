В Омске должница, спасая машину от ареста, сбила пристава

В Омске должница сбила на машине пристава. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кроме долгов у омички по фамилии Ряполова теперь будут еще и проблемы с законом.

– В ходе расследования установлено, что 03.03.2020 около 10.15 фигурантка дела, находясь возле отдела судебных приставов по адресу: Космический проспект, д. 31, в связи с арестом автомобиля, села за руль машины, совершила наезд на судебного пристава-исполнителя, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Агрессивную женщину будут судить по статье 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). Дело рассмотрит Октябрьский районный суд.