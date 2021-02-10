Омич украл из магазина коньяк, но половину до дома не донес

Половину бутылок омич разбил возле собственного дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За одну ночь омским полицейским удалось урегулировать семейный конфликт и раскрыть кражу алкоголя из магазина. Оказалось, что они были связаны.

Как уточнили в полиции, сначала поступил вызов на семейный конфликт, разгоревшийся на улице 3-я Молодежная. Мать жаловалась на поведение 32-летнего пьяного сына. Он угрожал матери расправой и вел себя неадекватно. Полицейским удалось быстро успокоить дебошира. При выходе из дома правоохранители заметили разбитые бутылки коньяка, но не придали этому значения. Сразу после этого поступило сообщение о краже из магазина, находящегося на той же улице. Двери были сломаны, а на полках с алкоголем царил беспорядок. Именно его и вынес неизвестный. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейские узнали в воришке буйного омича, у которого были несколько минут назад.

Оказалось, омич по дороге домой заглянул в магазин и украл 6 бутылок коньяка, но донес домой только половину. Оставшийся алкоголь он продолжил распивать дома, за чем его и застала полиция. На омича завели уголовное дело за кражу с проникновением, а окончательная сумма ущерба устанавливается.