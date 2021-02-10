Омский слесарь устроил утечку газа при замене трубы и сбежал, когда тот загорелся

Слесарь начал менять оборудование, не отключив газопровод. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С горе-слесарем пришлось столкнуться жильцам квартиры в одном из омских домов. Вечером 26 февраля 2018 года он менял газовый кран, но сам газ не перекрыл. Когда по вине коммунальщика произошли утечка и взрыв, мужчина не придумал ничего лучше, как сбежать с места происшествия.

– Калугин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – После возгорания он, не предприняв мер к тушению возгорания, вызову пожарной службы и остановке подачи газа, покинул место происшествия.

Слесаря судят в Октябрьском районном суде.