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Омский слесарь устроил утечку газа при замене трубы и сбежал, когда тот загорелся

Коммунальщика, по вине которого хозяева квартиры подверглись опасности, судят
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Слесарь начал менять оборудование, не отключив газопровод.

Слесарь начал менять оборудование, не отключив газопровод.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

С горе-слесарем пришлось столкнуться жильцам квартиры в одном из омских домов. Вечером 26 февраля 2018 года он менял газовый кран, но сам газ не перекрыл. Когда по вине коммунальщика произошли утечка и взрыв, мужчина не придумал ничего лучше, как сбежать с места происшествия.

– Калугин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – После возгорания он, не предприняв мер к тушению возгорания, вызову пожарной службы и остановке подачи газа, покинул место происшествия.

Слесаря судят в Октябрьском районном суде.