В Омской области нашли еще один очаг бешенства

Из-за бешеной собаки в селе ввели карантин. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Накануне в Россельхознадзоре сообщили, что за первую неделю февраля в Омской области выявили три случая заражения животных бешенством. Все они произошли в разных районах области. Сегодня стало известно еще об одном.

На этот раз региональный ветнадзор рассказал, что в Калачинском районе в деревне Кибер-Спасское бешенством заразилась собака. В деревне ввели карантин и теперь там нельзя продавать или разводить домашних животных, а также натаскивать охотничьих собак.

В ведомстве отметили, что с начала года в Омской области выявили уже 5 случаев заражений животных бешенством.