В омских детсадах еще 500 свободных мест для детей

В мэрии рассказал, что места для дошкольников в детских садах есть. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свободные места в детских садах всегда были проблемой для многих жителей Омска. В мэрии рассказали, что пока места для детей в бюджетных детсадах есть. По информации администрации, сейчас в садики ходят около 60 тысяч детей, а в 57 учебных заведениях есть 500 свободных мест. В их число входят не только места в детских садах, но и в дошкольных группах при школах.

- Согласно комплектованию на 2020-2021 учебный год для детей от 1,5 до 3-х лет в детских садах города свободны около 100 мест, для ребят от 3-х до 7 лет — более 400, - отметили в департаменте образования.

Также в этом году в Омске начнут строительство 6 новых детских садов, что позволит предоставить места еще около 1000 маленьких омичей.