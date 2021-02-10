Омич до смерти избил пьяного знакомого за то, что он не мог устоять на ногах

За избиение сельчанина приговорили к внушительному сроку в колонии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жестокая расправа произошла еще 24 июля 2018 года. Тогда двое приятелей из Одесского района возвращались домой из кафе, где крепко выпили. Один из них не мог держаться на ногах. Приятель не захотел его бросать, но и привести в чувство не смог. Правда и способ для этого он выбрал специфический. Следствие установило, что 25-летний сельчанин нанес 11 ударов руками и ногами своему приятелю, пока тот не мог подняться. Пострадавший скончался через 10 дней в больнице.

Суд приговорил 25-летнего сельчанина к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Но сторона защиты попыталась обжаловать приговор.

- В кассационной жалобе сторона защиты просила отменить судебное решение, ссылаясь на нарушение права на защиту ввиду отказа суда в исследовании доказательств, не опровергающих вину подсудимого, - уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Рассмотрев жалобу суд оставил решение о наказании в силе.