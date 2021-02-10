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Омичку обязали оплатить 308 тысяч за вызов вертолета для спасения ее умиравшего знакомого

Также женщину приговорили к 3 годам колонии условно
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Омичку обязали оплатить 308 тысяч за вызов вертолета для спасения ее умиравшего знакомого.

Омичку обязали оплатить 308 тысяч за вызов вертолета для спасения ее умиравшего знакомого.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Инцидент произошел в селе Воронцовке Полтавского района. Местная жительница поссорилась со своим знакомым и ударила его ножом в грудь. Чтобы спасти сельчанина, его пришлось доставлять в Омске на вертолете. Вызов санавиации – удовольствие дорогое – обошлось в 308 тысяч рублей. Деньги на это потратил областной минздрав.

Нападавшую судили и приговорили к 3 годам условного заключения. Кроме того, ей придется возместить расходы на доставку пострадавшего в Областную клиническую больницу.

– По результатам проведенной проверки прокуратурой Полтавского района в Полтавский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с осужденной денежных средств, затраченных на оплату авиационных услуг для оказания скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Решением Полтавского районного суда Омской области требования прокурора удовлетворены. После вступления судебного акта в законную силу прокуратура проконтролирует его исполнение.