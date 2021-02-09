Житель Саратова поблагодарил омского стоматолога за помощь на борту самолета

Омского медика поблагодарили за помощь в самолете. Фото: Цуприк Евгений

Омского медика за помощь поблагодарил мужчина из Саратова, оказавшийся с ней на одном борту самолета. Пассажир попал в довольно щекотливую ситуацию, у него сильно прихватило живот. Как написал мужчина в обращении в омский минздрав с благодарностью, самолет пришлось бы экстренно посадить, если бы у омского стоматолога не оказалось с собой нужной таблетки.

- Прошу Вас выразить благодарность жительнице города Омска – врачу Ермоленко Ирине Анатольевне, работающеи в МСЧ 11, за оказанную медицинскую помощь пассажиру на борту самолеета из Москвы (26 декабря 2020 года). Благодаря ее деи ствиям, самолет не совершил вынужденную посадку в другом городе. Прошу выразить признание ее чуткости и профессионализму, - написал саратовчанин в Минздрав Омской области.