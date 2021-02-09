В Омске в больницу с острым отравлением наркотиками попали сразу две школьницы

Девочек увезли в больницу с острым наркотическим отравлением. Фото: Александр ГЛУЗ

Двойное ЧП произошло сегодня, 9 февраля, в Омске. Из разных частей города - Октябрьского округа и Старого Кировска – в больницы привезли двух девочек 14 и 15 лет. Медики диагностировали подростков острое отравление психоактивными веществами.

– В настоящее время угрозы жизни несовершеннолетних нет, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – По каждому факту полицейские проводят дальнейшие проверки. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, места приобретения веществ. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения.