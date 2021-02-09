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«Он не был позером или популистом»: Полежаев вспомнил, каким был коммунист, приведший его во власть

Некролог по случаю смерти Анатолия Леонтьева бывший губернатор опубликовал на сайте своего фонда "Духовное наследие"
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Бывший губернатор Омской области вспомнил о человеке, приведшем его во власть. Фото: instagram.com/polezhaev.leonid

Бывший губернатор Омской области вспомнил о человеке, приведшем его во власть. Фото: instagram.com/polezhaev.leonid

Накануне стало известно о смерти 86-летнего Анатолия Леонтьева. С 1987 по 1989 он занимал пост предсидателя омского облисполкома, Леонид Полежаев сменил его на этом посту в 1990 и пробыл главной области 22 года. После смерти наставника он опубликовал некролог на сайте фонда "Духовное наследие", который сейчас возглавляет.

В своих воспоминаниях бывший чиновник тепло отзывается об Анатолии Леонтьеве и вспоминает, что он был опытным и взвешенным руководителем, который не разменивал свое имя попусту.

- Его уравновешенная позиция, спокойная во многом, определяла тогда политический климат области. Анатолий Павлович не метался в выборе политических выгод, не искал себе места в структуре новой власти. Он просто выполнял свой долг человека, ответственного за судьбы многих людей. Он не был позером или популистом - скромность его поражала среди всей этой шумящей политической пены 90-х годов. Он не дал разменять свое имя на сомнительные политические течения, когда все без исключения стремились отличиться поразительной нахрапистостью. У него была своя твердая позиция, которой он следовал все годы своей жизни, - отметил в некрологе Леонид Полежаев.