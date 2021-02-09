К 2023 году в Омске появятся две дороги и транспортная развязка

В Омске возьмутся за строительство нескольких крупных дорожных объектов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие два года омичей ждут сразу несколько масштабных проектов по строительству дорог. Все их будут реализовывать в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". К 2023 году в городе может появиться две новые дороги и одна транспортная развязка. Об этом на пресс-конференции рассказал директор департамента строительства Александр Мякинин.

Речь идет о дорогах по улице Чехова от Щербанева до Красновлотской и участок от улицы Дианова до Лисицкого. Первая будет проходить недалеко от отеля Cosmos, там организуют двухполосное движение, велодорожки и тротуары. Вторая соединит центральную дорогу с новым детским садом, к которому сейчас нет прямого подъезда.

Если дороги по своей протяженности достаточно небольшие, то развязка станет куда более масштабным проектом. Ее обустроят недалеко от новой дороги на Левом берегу в районе ДОСААФа. сейчас там обычный перекресток. Как отметил Манякин, строительство планируют в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею. Развязка поможет обеспечить транспортную доступность спортивных объектов.

Всего за год в Омске дорожники планируют отремонтировать по тому же нацпроекту 37 дорог.