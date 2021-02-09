В Омской области нашли 3 случая бешенства за неделю

В одном из случаев опасный вирус обнаружили у домашней овцы. Такое бывает довольно редко. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первую неделю февраля в Омской области обнаружили сразу три случая бешенства. Все они были выявлены в разных районах у разных животных.

По информации Россельхознадзора, первой нашли уже мертвую лису на территории деревни 18 Партсъезда в Омском районе. Потом бешенство обнаружили у домашней овцы в Лесном поселке Нижнеомского района. Третьим случаем стало обнаружение бешенства у домашней лошади в деревне Красный Цвет в Москаленском районе.

В итоге не территории всех населенных пунктов ввели карантин со стандартными в таких случаях требованиями. В селах нельзя продавать животных или их мясо, а также вывозить и ввозить, а также натаскивать охотничьих собак.