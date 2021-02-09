В Омской области за последние сутки коронавирусом заразились 162 человека

Активнее всего вирус распространяется в Омске и близлежащих районах. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской области за сутки заразились коронавирусом 162 человека. 132 из них будут проходить лечение на дому, а 30 отправились в больницы с более тяжелыми симптомами. Всего с начала наблюдений в регионе зафиксировали 38 735 заболевших.

Выздоровели за этот же период 26 236 человек. За последние сутки показатель увеличился а 282 человека.

К несчастью, за сутки от ковида скончались 4 омича. По данным минздрава, за все время пандемии в Омской области зафиксировали 1 127 летальных исходов. В тоже время Росстат насчитал гораздо больше.

География распространения новых случаев заражения коронавирусом: Омск – 66, Калачинский, Усть-Ишимский районы – 14, Омский район – 13, Москаленский район – 9, Полтавский район – 8, Исилькульский район – 7, Таврический район – 6, Нижнеомский, Черлакский районы – 4, Крутинский, Оконешниковский районы – 3, Большеуковский, Тарский районы – 2, Большереченский, Колосовский, Марьяновский, Нововаршавский, Седельниковский, Тюкалинский, Шербакульский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.