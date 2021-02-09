В Омске за год хотят отремонтировать 37 дорог

Ремонтировать прежде всего хотят дороги у детских садов и школ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омске в этом году планируют отремонтировать 37 дорог. Это значительно больше запланированного изначально объема работ. Фактически в этом году омские дорожники планируют выполнить объем работы за два года. Такими амбициозными планами поделился первый вице-мэр Омска Евгений Фомин.

- Поставлена задача увеличить объемы дорожного ремонта. Объем работ с 2022 года планируем выполнить в текущем году, а объем работ 2023 года – в 2022 году. Подрядчики должны будут зайти на объекты уже с 1 апреля и выполнить весь объем работ до 15 сентября, - отметил Фролов на пресс-конференции, посвященной реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Также чиновник отметил, что прежде всего в план по ремонту включили дороги, ведущие к учебным заведениям, а также участки, связанный с отремонтированными в прошлом году дорогами. На дорогах будут не только менять асфальт, но и установят новые остановки, светофоры и ограждения.