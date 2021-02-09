Райффайзенбанк выступил организатором размещения семилетних евробондов Домодедово на $453 млн

Райффайзенбанк выступил одним из организаторов размещения семилетних еврооблигаций московского аэропорта Домодедово на $453 млн. Это четвертый выпуск евробондов компании (дебютный состоялся в 2013 году), но первый в формате RegS/144А, позволяющем привлечь инвесторов с территории США. Также это самый длинный по сроку до погашения и крупнейший по объему привлечения выпуск евробондов для аэропорта.

Компания объявила о планах по размещению 20 января, после чего в течение нескольких дней проводила виртуальное роуд-шоу через Zoom. Новому выпуску предшествовал успешно проведенный тендер по досрочному выкупу обращающихся бумаг с погашением в 2021 и 2023 гг., по результатам которого выпуск 2021 г. в объеме $350 млн будет погашен полностью, а объем погашения в 2023 г. – уменьшится на $96 млн. Поступления от нового размещения будут целиком направлены на эти цели, таким образом, общий долг компании сохранится на том же уровне при значительно улучшенном профиле погашения.

Книга заявок была открыта утром 1 февраля и превысила целевой объем в $450 в первые 40 минут букбилдинга, на максимуме спрос составил 1,7 млрд долл. Высокий и диверсифицированный спрос позволил несколько раз понизить ориентир доходности в сумме на рекордные 0,65% — с первоначальных 6 до 5,35%. Всего заявки подали более 200 инвесторов. Размер итоговой книги заявок по финальному уровню доходности сохранился на уровне $1,3 млрд при участии более 150 инвесторов, что позволило закрыть сделку на уровне ниже расчетной справедливой цены. Около 41 % бумаг выкупили российские инвесторы, 33 % — инвесторы из континентальной Европы (в том числе 11% - из Швейцарии), 14 % — из США, 11 % — из Швейцарии, 8 % — из Великобритании, 4 % — из Азии и Ближнего Востока.

«Несмотря на непростой 2020 год, в котором авиатранспортная отрасль оказалась среди наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19, в 2021-м аэропорт Домодедово вернулся на рынок с новым евробондом в идеально выбранное рыночное окно и достиг выдающихся результатов своим новым размещением. Компания совместно с банками-организаторами продемонстрировала блестящее планирование и исполнение проекта по управлению публичными долговыми обязательствами. Проведенная транзакция получила высокую оценку профессионалов рынка и, на наш взгляд, имеет все шансы стать сделкой года», — сказал Александр Булгаков, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Райффайзенбанка.